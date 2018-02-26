Рябков призвал западные страны выполнять резолюции ООН по Сирии

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Все, кто демонстрировал озабоченность гуманитарной ситуацией в Сирии, должны выполнять резолюции СБ ООН, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Домашнее задание (западных стран по резолюции о перемирию в Сирии — ред.), как я бы его сформулировал, сводится к тому, что всем тем, кто в последнее время демонстрировал " повышенную озабоченность" гуманитарной ситуацией в Сирии, необходимо в полном объеме и без каких-то исключений для себя следовать тем решениям, которые вырабатываются в СБ ООН. Иное поведение будет означать нарушение США и их единомышленниками требований резолюции Совбеза ООН", — сказал Рябков.