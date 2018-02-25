Пять террористических группировок создали в Сирии единый центр руководства

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Пять незаконных вооруженных формирований (НВФ), в том числе "Джейш Аль-Ислам"*, "Джабхат Ан-Нусра"* и "Ахрар аш-Шам"* создали в сирийской Восточной Гуте единый центр руководства, сообщает Центр примирения враждующих сторон в САР.

"Продолжается обострение обстановки в Восточной Гуте. В данном анклаве вооруженными формированиями Аль-Ислам"*, "Джабхат Ан-Нусра"*, "Ахрар аш-Шам"*, "Фейлак Ар-Рахман"* и "Фаджр Аль-Умма"* создан единый центр руководства действиями группировок", — говорится в сообщении.

Отмечается, что группа мониторинга фиксирует постоянные случаи нарушения перемирия в провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб.

СБ ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны сирийского конфликта "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительного перемирия, гарантирующего безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых. В то же время вооруженные бандформирования продолжают обстреливать центр и окраины Дамаска.

* Террористические группировки, запрещенные в России