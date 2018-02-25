Минобороны узнало, что боевики в Восточной Гуте готовят провокации

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Лидеры незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте готовят провокацию с применением отравляющих веществ с целью обвинить Дамаск в использовании химоружия, сообщает Центр примирения враждующих сторон в САР.
"По имеющимся данным, лидеры вооруженных формирований в Восточной Гуте готовят провокацию с применением отравляющих веществ с целью обвинить правительственные силы в использовании химического оружия против мирного населения", — говорится в сообщении.
Также, по данным Минобороны, в районе населенного пункта Кабун вечером 24 февраля военнослужащие сирийской Республиканской гвардии предотвратили теракт с использованием автомобиля, начиненного взрывчаткой. "Машина выехала с территории, подконтрольной группировкам "Фейлак Ар-Рахман"* и "Джабхат Ан-Нусра"*", — отметили в ведомстве.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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