Минобороны узнало, что боевики в Восточной Гуте готовят провокации

Боевик из группировки Файлак-ар-Рахман в Восточной Гуте, Сирия. Архивное фото

Боевик из группировки Файлак-ар-Рахман в Восточной Гуте, Сирия. Архивное фото

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Лидеры незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте готовят провокацию с применением отравляющих веществ с целью обвинить Дамаск в использовании химоружия, сообщает Центр примирения враждующих сторон в САР.

"По имеющимся данным, лидеры вооруженных формирований в Восточной Гуте готовят провокацию с применением отравляющих веществ с целью обвинить правительственные силы в использовании химического оружия против мирного населения", — говорится в сообщении.

Также, по данным Минобороны, в районе населенного пункта Кабун вечером 24 февраля военнослужащие сирийской Республиканской гвардии предотвратили теракт с использованием автомобиля, начиненного взрывчаткой. "Машина выехала с территории, подконтрольной группировкам "Фейлак Ар-Рахман"* и "Джабхат Ан-Нусра"*", — отметили в ведомстве.