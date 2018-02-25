Боевики обстреляли из минометов гумкоридор между Дамаском и Восточной Гутой

ДАМАСК, 25 фев — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Единственный гуманитарный коридор между Дамаском и Восточной Гутой в районе лагеря беженцев Вафидин подвергся обстрелу из миномётов, передает корреспондент РИА Новости.
"В пятницу они запустили 36 мин по гуманитарному коридору, в субботу около 20, сегодня так же обстреливали из минометов", — рассказал РИА Новости один из сирийских офицеров.
По словам собеседника агентства, военные готовы оказать помощь всем мирным гражданам, стремящимся выйти с захваченной боевиками территории.
"Но боевики их (женщин и детей — ред.) не пускают, не могут проехать и колонны с гуманитарной помощью. Людей фактически используют как живой щит",- добавил офицер.
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