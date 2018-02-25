Резолюция СБ ООН о прекращении огня не повлияет на операцию Турции в Африне

Поселение Дженджерес в кантоне Африн на севере Сирии после авиационного и артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Турции

Поселение Дженджерес в кантоне Африн на севере Сирии после авиационного и артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Турции

АНКАРА, 25 фев — РИА Новости. Резолюция Совбеза ООН о прекращении огня в Сирии не повлияет на операцию турецкой армии в Африне, так как она "проводится против террористов", заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

СБ ООН в субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых. Первая версия проекта резолюции была распространена три недели назад делегациями Швеции и Кувейта. Власти Турции ранее заявили, что Анкара поддерживает принятую Совбезом ООН резолюцию.

"Не может быть и речи, что решение СБ ООН повлияет на операцию "Оливковая ветвь", так как она провидится против террористов", — заявил Боздаг журналистам.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

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