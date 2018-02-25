Путин обсудил по телефону с Макроном и Меркель ситуацию в Восточной Гуте

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье обсудил по телефону с главой Франции Эммануэлем Макроном и и.о. канцлера Франции Ангелой Меркель ситуацию в Сирийской Восточной Гуте, сообщает пресс-служба Кремля.

"Сегодня состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном и исполняющей обязанности Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангели Меркель", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в ходе разговора обсуждена "сирийская проблематика — в контексте развития ситуации в Восточной Гуте и обеспечения гуманитарного доступа в этот и другие регионы Сирии".

"Выражено удовлетворение тем, что благодаря совместной конструктивной работе удалось согласовать и принять 24 февраля резолюцию Совета Безопасности ООН 2401. Отмечена важность продолжения общих усилий в интересах полной и скорейшей имплементации положений резолюции", — отмечается в сообщении.

Путин информировал Меркель и Макрона о практических шагах, предпринимаемых российской стороной по эвакуации мирных жителей, доставке гуманитарных грузов и оказанию медицинской помощи пострадавшему населению в Сирии. "При этом обращено особое внимание на то, что приостановка военных действий не распространяется на операции против террористических группировок", — добавили в Кремле.

"Достигнута договоренность об активизации обмена информацией по различным каналам по ситуации в Сирии", — отметили в пресс-службе.

СБ ООН в субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

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