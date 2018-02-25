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Война в Сирии
Война в Сирии

Израильский спутниковый оператор утверждает, что засек Су-57 в Сирии

15:5225.02.2018
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CC BY-SA 3.0 / Alex Beltyukov / Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фотоРоссийский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фото
CC BY-SA 3.0 / Alex Beltyukov /

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Израильский оператор коммерческих спутников ImageSat International (ISI) опубликовал снимок, на котором, по его утверждению, запечатлены два российских истребителя Су-57 в Сирии.

Российские многофункциональные истребители пятого поколения Т-50 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Король воздушного боя. На что будет способен Су-57 с новыми двигателями
На снимке изображены два воздушных судна на летном поле рядом с истребителями Су предыдущего поколения. Для съемки использовали спутник Eros-B, который компания вывела в космос в апреле 2006 года с помощью российской ракеты-носителя.

В пояснительной записке к фотографии говорится, что неясно, будут ли Су-57 задействованы в боевых действиях.

"ISI полагает, что, поскольку эти машины все еще находятся на стадии разработки, они будут использоваться для тестирования технических систем и сбора разведывательных данных", — говорится

Накануне Sputnik Arabic со ссылкой на местные СМИ уже сообщал о прибытии двух истребителей Су-57 на базу в Хмеймим.

Официального подтверждения этой информации нет.

Реакция Пентагона

Кадры первого полета Су-57 с новейшим двигателем
© Объединенная авиастроительная корпорация
В Сети появилось видео первого полета Су-57 с новейшим двигателем
Сообщения о возможном появлении на российской авиабазе Хмеймим в Сирии новейших российских истребителей Су-57 не остались без внимания Пентагона. В американском военном ведомстве заявили, что не рассматривают это как угрозу для своих военных операций.

При этом он добавил, что развертывание новейших истребителей в Сирии противоречило бы заявлениям Москвы об уменьшении своего контингента.

Сдерживающий фактор

Как считает депутат Владимир Гутенев, появление истребителей Су-57 в Сирии может стать сдерживающим фактором для авиации сопредельных государств, которая периодически залетает на территорию страны.

По его мнению, "появление новых самолетов в Сирии это абсолютно правильный шаг".

Самолет Т-50
© РИА Новости / Максим Блинов
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Эксперт: новый двигатель Су-57 повышает боевые возможности истребителя
"Их важно испытать в боевых условиях, в условиях противодействия", — сказал собеседник агентства.

Кампания по продвижению российского ВПК

В свою очередь, западные эксперты предполагают, что Россия перебрасывает Су-57 в Сирию, чтобы проверить эти самолеты в боевых условиях.

Так, авиационный эксперт британского Королевского Объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк в интервью Business Insider заявил, что главная цель передовых российских машин — испытание "довольно инновационных радаров". Он считает, что российские военные планируют выяснить, сможет ли Су-57 оставаться незамеченным для американских истребителей F-22.

С ним солидарна генерал-лейтенант ВВС США Вера Линн Джеймсон. "Небо над Ираком и Сирией является отличным местом, чтобы понять, как мы действуем. Наши противники следят за нами и учатся у нас", — считает Джеймсон.

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
CC BY-SA 3.0 / Alex Beltyukov /
Военный эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире
Кроме того, полагает Бронк, отправка истребителей может быть кампанией по продвижению российского ВПК на зарубежных рынках.

Испытание радиолокационного оборудования

Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин в интервью National Interest также предположил, что главная цель отправки Су-57 в Сирию заключается в испытании радиолокационного оборудования в условиях, приближенных к боевым.

"Они могут наносить удары в ходе боевых вылетов, однако это не главная задача. Они (ВКС России) получат возможность проверить радары на самолетах других стран", — говорит эксперт.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Как сообщал ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС России в 2019 году.

Cу-57
© РИА Новости, Инфографика
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
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Популярные комментарииВсе комментарии
1woyur
Испытываю гордость за Россию! Уверен в силе русского оружия!
16:06
25.02.2018
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Валерий Носуля
Ключевая фраза статьи в том, что израильский спутник выведен на орбиту российским ракетоносителем... В этом наше всё, на своём горбу тащим потенциального противника в космос...
17:48
25.02.2018
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