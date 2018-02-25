Генсек ЛАГ призвал все стороны соблюдать гуманитарную паузу в Сирии

КАИР, 25 фев — РИА Новости, Надим Зуауи. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт призвал все стороны конфликта в Сирии соблюдать принятую в субботу резолюцию Совбеза ООН, которая предусматривает прекращение боестолкновений на 30 дней.

"Генсек приветствовал резолюцию 2401 по прекращению столкновений в Сирии на 30 дней… Он призвал все заинтересованные стороны соблюдать эту резолюцию, незамедлительно прекратить огонь на всей территории Сирии и обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарных грузов в блокированные районы", — говорится в заявлении панарабской организации.

Абуль Гейт выразил надежду, что данная резолюция станет шагом на пути к бессрочному и всеобъемлющему прекращению огня в Сирии. "Урегулирование сирийского кризиса возможно только через всеобъемлющий политический процесс под эгидой ООН, военные решения, чрезмерное использование силы только усугубляют ситуацию", — говорится в заявлении.

При этом генсек ЛАГ призвал гуманитарные организации как можно скорее приступить к оказанию помощи сирийцам, блокированным в районах активных боевых действий.

"Генеральный секретарь призвал международные гуманитарные организации незамедлительно начать действовать на сирийском направлении ввиду тяжелейшей ситуации, в которой оказался сирийский народ в блокированных районах, прежде всего, в Восточной Гуте", — отмечается в документе.

Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

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