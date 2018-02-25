Папа Франциск призвал немедленно прекратить насилие в Сирии

ВАТИКАН, 25 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск призвал к немедленному прекращению насилия в Сирии, подчеркнув, что "зло нельзя побороть злом".

"В эти дни я часто мысленно обращаюсь к любимой и измученной Сирии, где война вновь усилилась, в особенности в Восточной Гуте. Нынешний февраль стал одним из самых жестоких месяцев за семь лет конфликта. Сотни, тысячи жертв среди гражданского населения, детей, женщин, стариков. Удары нанесены по больницам, люди не могут найти себе пропитание. Все это бесчеловечно", — заявил понтифик, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.

"Нельзя зло побороть злом. А война – это зло. Поэтому я призываю к тому, чтобы насилие сейчас же было прекращено, был дан доступ к гуманитарной помощи (продовольствию и медикаментам) и были эвакуированы раненые и больные. Помолимся, чтобы это произошло немедленно", — призвал папа Франциск.

В субботу СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Это необходимо, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

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