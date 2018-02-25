Папа Франциск призвал немедленно прекратить насилие в Сирии

ВАТИКАН, 25 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск призвал к немедленному прекращению насилия в Сирии, подчеркнув, что "зло нельзя побороть злом".
"Нельзя зло побороть злом. А война – это зло. Поэтому я призываю к тому, чтобы насилие сейчас же было прекращено, был дан доступ к гуманитарной помощи (продовольствию и медикаментам) и были эвакуированы раненые и больные. Помолимся, чтобы это произошло немедленно", — призвал папа Франциск.
В субботу СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Это необходимо, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.
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