Члены Совета Безопасности голосуют во время заседания Совета Безопасности ООН по вопросу о прекращении огня в Сирии. 24 февраля 2018

Члены Совета Безопасности голосуют во время заседания Совета Безопасности ООН по вопросу о прекращении огня в Сирии. 24 февраля 2018

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Москва считает принципиально важным, что Совет Безопасности ООН не допустил одобрения нереалистичной схемы перемирия в Сирии, которую предлагали западные страны. Об этом говорится в заявлении МИД России.

"Теперь документ побуждает именно стороны конфликта к скорейшему прекращению боевых действий, выполнению ранее согласованных договоренностей на этот счет и переговорной работе по общей деэскалации и установлению гуманитарных пауз на всей территории страны", — следует из комментария.

Как отметили в МИД, "понятно, что по предписаниям из Нью-Йорка без конкретных договоренностей между враждующими сирийскими сторонами прекращение огня не наступает".

Резолюция 2401

Накануне СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны конфликта в Сирии "без промедления прекратили столкновения" и обеспечили гуманитарную паузу как минимум на 30 дней. Это необходимо для безопасной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи и эвакуации тяжелобольных и раненых.

При этом режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против "Исламского государства"*, "Джебхат Ан-Нусры"*, Аль-Каиды* и других лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поприветствовал эту резолюцию и выразил надежду, что решение реализуется незамедлительно и будет соблюдаться. ООН при этом готова выполнить свою часть работы, отмечается в заявлении.

В свою очередь, постпред при ООН Василий Небензя заявил о готовности России работать с участниками конфликта в Сирии, чтобы режим прекращения огня вступил в силу немедленно.

По его словам, такой вариант был бы предпочтительным. "Но давайте будем реалистами", — добавил постпред.

* Террористические организации, запрещенные в России.

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