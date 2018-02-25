МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Москва считает принципиально важным, что Совет Безопасности ООН не допустил одобрения нереалистичной схемы перемирия в Сирии, которую предлагали западные страны. Об этом говорится в заявлении МИД России.
"Теперь документ побуждает именно стороны конфликта к скорейшему прекращению боевых действий, выполнению ранее согласованных договоренностей на этот счет и переговорной работе по общей деэскалации и установлению гуманитарных пауз на всей территории страны", — следует из комментария.
Как отметили в МИД, "понятно, что по предписаниям из Нью-Йорка без конкретных договоренностей между враждующими сирийскими сторонами прекращение огня не наступает".
Резолюция 2401
Накануне СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны конфликта в Сирии "без промедления прекратили столкновения" и обеспечили гуманитарную паузу как минимум на 30 дней. Это необходимо для безопасной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи и эвакуации тяжелобольных и раненых.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поприветствовал эту резолюцию и выразил надежду, что решение реализуется незамедлительно и будет соблюдаться. ООН при этом готова выполнить свою часть работы, отмечается в заявлении.
В свою очередь, постпред при ООН Василий Небензя заявил о готовности России работать с участниками конфликта в Сирии, чтобы режим прекращения огня вступил в силу немедленно.
По его словам, такой вариант был бы предпочтительным. "Но давайте будем реалистами", — добавил постпред.
* Террористические организации, запрещенные в России.
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