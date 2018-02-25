ТЕЛЬ-АВИВ, 25 фев — РИА Новости. Израильский оператор коммерческих спутников ImageSat International (ISI) опубликовал снимок, на котором, по его утверждению, запечатлены два российских истребителя пятого поколения Су-57 в Сирии.

Фотография из космоса, датированная 23 февраля, подтверждает сообщения в социальных сетях о переброске на авиабазу ВКС России в Хмеймиме таких самолетов, которые проходят летные испытания и пока не приняты на вооружение.

"Неясно, будут ли Су-57 задействованы в боевых действиях. ISI полагает, что, поскольку эти машины все еще находятся на стадии разработки, они будут использоваться для тестирования технических систем и сбора разведывательных данных", — говорится в пояснительной записке к фотографии.

​На снимке изображены два Су-57 на летном поле рядом с истребителями Су предыдущего поколения. Для съемки был использован спутник Eros-B, который компания вывела в космос в апреле 2006 года с помощью российской ракеты-носителя.

ISI регулярно фотографирует авиабазу в Хмеймиме и публикует снимки, демонстрируя свои возможности потенциальным клиентам. Так, на фотографии от 18 февраля запечатлен новый ангар, который, по мнению компании, предназначен для хранения аппаратуры беспилотных летательных аппаратов.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>