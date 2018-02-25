В Госдуме заявили, что Россия стремится к скорейшему урегулированию в Сирии

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Поддержка Россией резолюции Совбеза ООН по перемирию в Сирии свидетельствует о стремлении РФ к достижению скорейшего урегулирования в САР, несмотря на предъявляемые ей обвинения, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

СБ ООН в субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых. Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, Россия будет работать со сторонами конфликта в Сирии, чтобы режим прекращения огня вступил в силу немедленно

"Россия поддержала резолюцию 2401 о перемирии в Сирии. И это однозначно свидетельствует о нашем стремлении к достижению скорейшего урегулирования в САР, какие бы обвинения кто-то не пытался нам предъявить", — завил журналистам Слуцкий.

Он подчеркнул, что, как и было заявлено в СБ ООН, резолюция не должна вольно интерпретироваться, а гуманитарная пауза использоваться для других целей, таких как перегруппировка сил террористов. "История уже знает примеры, когда под прикрытием резолюций ООН осуществлялись, по сути, военные интервенции, свержение законных режимов и стирание с лица земли целых государств", — сказал парламентарий.

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