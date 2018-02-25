Турция сообщила о нейтрализации почти 2020 боевиков в Африне

АНКАРА, 25 фев — РИА Новости. Турецкие вооруженные силы в ходе операции в сирийском Африне нейтрализовали 2018 членов PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов), а также запрещенной в России и других странах группировки "Исламское государство"*, сообщает генеральный штаб Турции в воскресенье.

"С начала операции "Оливковая ветвь" нейтрализовано 2018 членов террористических организаций PYD, YPG и ИГ*", — говорится в заявлении генштаба.

Как передает агентство Аnadolu, части ВС Турции и отряды оппозиционной "Сирийской свободной армии" за последние сутки взяли под контроль еще пять населенных пунктов на северо-западе Африна. Речь идет о селениях Шейх Мухаммедли, Дуду, Семалык, Великли и Каванда.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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