МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует резолюцию по прекращению огня в Сирии, принятую Совбезом.
Гутерреш ожидает, что резолюция реализуется незамедлительно и будет соблюдаться. ООН при этом готова выполнить свою часть работы, отмечается в заявлении.
СБ ООН в субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.
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