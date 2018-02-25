В Дамаске предотвратили атаку набитого взрывчаткой автомобиля

ДАМАСК, 25 фев — РИА Новости. Бойцы республиканской гвардии Сирии предотвратили попытку прорыва "джихадмобиля" со стороны Джаубара в направлении анклава Кабун в провинции Дамаск, передает корреспондент РИА Новости.
Попытка теракта пришлась на время вечерней молитвы в мечети "прощения", которая находится рядом с почтовым отделением в анклаве Кабун. Никто из мирных жителей и военнослужащих ВС САР не пострадал.
Накануне террористы из Восточной Гуты объявили, что вышли на связь с представителями так называемых спящих ячеек ИГ* в Дамаске, и планируют многочисленные теракты в сирийской столице.
* Запрещенная в России террористическая организация
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