Небензя рассказал о планах России по выполнению принятой резолюции по Сирии

ООН, 25 фев — РИА Новости. Россия будет работать со сторонами конфликта в Сирии, чтобы режим прекращения огня вступил в силу немедленно, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя по итогам заседания Совбеза, который принял соответствующую резолюцию.
"Мы бы хотели подталкивать стороны работать над этим, участвовать в выполнении (резолюции) полностью, как говорится в тексте", — добавил дипломат.
Небензя подчеркнул, что стороны конфликта "должны работать", чтобы добиться вступления в силу режима прекращения огня.
Резолюция по Сирии
Совбез ООН единогласно принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны конфликта "без промедления прекратили столкновения" и обеспечили длительную гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии для обеспечения безопасной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи и проведения медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.
При этом режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против "Исламского государства"*, "Джебхат Ан-Нусры"*, Аль-Каиды* и других лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами.
* Террористические организации, запрещенные в России
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