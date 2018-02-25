Небензя рассказал о планах России по выполнению принятой резолюции по Сирии

ООН, 25 фев — РИА Новости. Россия будет работать со сторонами конфликта в Сирии, чтобы режим прекращения огня вступил в силу немедленно, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя по итогам заседания Совбеза, который принял соответствующую резолюцию.

По его словам, такой вариант был бы предпочтительным. "Но давайте быть реалистами", — добавил постпред.

"Мы бы хотели подталкивать стороны работать над этим, участвовать в выполнении (резолюции) полностью, как говорится в тексте", — добавил дипломат.

Небензя подчеркнул, что стороны конфликта "должны работать", чтобы добиться вступления в силу режима прекращения огня.

Резолюция по Сирии

Совбез ООН единогласно принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны конфликта "без промедления прекратили столкновения" и обеспечили длительную гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии для обеспечения безопасной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи и проведения медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

При этом режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против "Исламского государства"*, "Джебхат Ан-Нусры"*, Аль-Каиды* и других лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами.

Проект резолюции распространили три недели назад делегации Швеции и Кувейта. Он предусматривал введение 30-дневного перемирия через 72 часа после принятия резолюции. Через 48 часов после установления режима прекращения огня предписывалось начать доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации. Россия в четверг представила свои поправки, в частности, предложила не называть конкретные сроки установления режима прекращения огня, а заявить о необходимости "остановить столкновения как можно скорее".

* Террористические организации, запрещенные в России