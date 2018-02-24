Силы SDF и армия САР договорились о вхождении сирийской армии в Манбидж

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Сирийские демократические силы (SDF) и армия САР договорились о вхождении сирийской армии в город Манбидж на севере провинции Алеппо, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности.

"Согласно достигнутой договоренности, сирийская армия в ближайшие несколько дней войдет в город Манбидж на севере провинции Алеппо, контролируемый SDF", — сообщил источник.

Манбидж находится примерно в 130 километрах от сирийского города Африн, расположенного на границе с Турцией.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.