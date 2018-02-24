Россия не допустит произвольной интерпретации резолюции СБ ООН по Сирии

ООН, 24 фев — РИА Новости. Россия не допустит произвольной интерпретации резолюции Совета Безопасности ООН по режиму прекращения огня в Сирии, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя после принятия документа Совбезом.

СБ ООН в субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

"Хотел бы выразить глубокую тревогу в связи с публичными заявлениями отдельных официальных лиц США, выступающих с угрозами агрессии против суверенной Сирии. Сразу предупреждаем, мы не допустим произвольной интерпретации только что принятой резолюции", — заявил постпред РФ.

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