В провинции Дамаск террористы за сутки выпустили 27 мин и две ракеты

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Террористы в Сирии за сутки выпустили 27 мин и две ракеты по районам Дамаска и населенным пунктам одноименной провинции, погибли четыре мирных жителя, более 50 пострадали, заявил в субботу на брифинге представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"В течение суток из районов, подконтрольных незаконным вооруженным формированиям в Восточной Гуте, выпущено 27 мин и две ракеты по районам Дамаска и населенным пунктам провинции Дамаск. Одна из ракет попала в жилой дом в районе Рух Ад-Дин города Дамаск. Есть значительные разрушения и жертвы среди мирного населения. Всего за сутки погибло четыре и ранен 51 мирный житель", — заявил Евтушенко.

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