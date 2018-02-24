Боевики блокируют попытки правительства Сирии помочь людям в Восточной Гуте

ХМЕЙМИМ (Сирия), 24 фев — РИА Новости. Лидеры террористических группировок "Джейш Аль-Ислам", "Фейлак Ар-Рахман" и "Джебхат ан-Нусра"* сознательно обостряют обстановку в Восточной Гуте, все попытки со стороны Дамаска оказать помощь населению в этом районе блокируются боевиками, заявил в субботу на брифинге представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"В Восточной Гуте гуманитарная и социально-экономическая обстановка сознательно обостряется лидерами незаконных вооружённых формирований "Джейш Аль-Ислам", "Фейлак Ар-Рахман" и "Джебхат ан-Нусра". Все попытки оказать помощь населению со стороны правительства Сирийской Арабской Республики в районе Восточной Гуты блокируются боевиками", — сообщил он.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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