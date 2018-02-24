Источник: в Африне с начала турецкой кампании погибли 187 мирных граждан

Поселение Дженджерес в кантоне Африн на севере Сирии после авиационного и артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Турции. Архивное фото

Поселение Дженджерес в кантоне Африн на севере Сирии после авиационного и артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Турции. Архивное фото

ДАМАСК, 24 фев — РИА Новости. Жертвами турецкой военной кампании в Африне стали 187 мирных граждан, 560 получили ранения, сообщил РИА Новости курдский источник.

"Количество жертв за 36 дней турецкой военной агрессии в Африне достигло 187 человек и около 560 раненых", — сообщил собеседник агентства.

По данным источника, ожесточенные бои между курдскими ополченцами и турецкими силами идут в районе поселения Джендерес.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.

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