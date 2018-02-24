ДАМАСК, 24 фев — РИА Новости. Жертвами турецкой военной кампании в Африне стали 187 мирных граждан, 560 получили ранения, сообщил РИА Новости курдский источник.
По данным источника, ожесточенные бои между курдскими ополченцами и турецкими силами идут в районе поселения Джендерес.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.
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