Жители Хомса устроили праздник по случаю приезда российского гумконвоя

ХОМС (Сирия), 24 фев — РИА Новости. Военные Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) доставили в одну из школ сирийского Хомса около 700 комплектов одежды и одеял, собранных в качестве гуманитарной помощи российскими военными и общественными фондами.

"Сегодня здесь присутствуют дети тех, в чьих семьях были погибшие и раненые. Плюс ко всему, сегодня Центром по примирению проводится медицинское обследование, врачи-профессионалы с российской стороны дают консультации детям, эти консультации в местных больницах очень дорогостоящие, поэтому в очередной раз российская сторона протягивает руку дружбы сирийскому народу", — заявил представитель ЦПВС Дмитрий Неутолимов.

Для местных жителей такое событие стало настоящим праздником: российских военных встречал почетный караул из детей в национальных костюмах, во дворе школы их ждала культурная программа с акробатическими этюдами, танцами и песнями на русском языке. Праздник перекинулся и на балконы и крыши соседних домов.

Школа, в которой проходила передача гуманитарной помощи, была восстановлена недавно — во время войны здание оказалось в эпицентре боевых действий.

"Главной целью террористов было уничтожить целое поколение, но мы продолжали уроки, во время обстрелов дети очень пугались, боялись, рядом падали мины, заминированные машины взрывались, спасибо, что вы помогли остановить этот кошмар", — сказала директор школы Суляфа Тараф.

Колонны с российскими гуманитарными грузами для жителей Сирии отправляются практически ежедневно, только за последние дни различную помощь получили пострадавшие от военных действий в Хомсе, Хаме, Дейр-эз-Зоре и Латакии.

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