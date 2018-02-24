Члены СБ ООН не могут договориться о дате начала перемирия в Сирии

ООН, 24 фев — РИА Новости. Члены Совбеза ООН не могут договориться о пункте резолюции, который устанавливает дату начала сирийского гуманитарного перемирия, объяснил постпред Кувейта Мансур аль-Отейби причины переноса голосования.

Ранее он сообщил, что совет отложил голосование на полдень субботы (20.00 мск). Изначально голосование было запланировано на четверг, затем несколько раз переносилось. Шведский постпред Олоф Скуг говорил, что члены совета намерены продолжать работу всю ночь и вновь собраться днем в субботу. Кувейт и Швеция — соавторы текста.

"На данный момент консенсуса нет", но дипломаты близки к тому, чтобы уладить разногласия, сказал аль-Отейби.

По его словам, основным предметом спора стал первый постановляющий (содержащий непосредственно предписания СБ) абзац резолюции.

Спорный абзац

Проект предполагает введение 30-дневного перемирия для доставки гуманитарной помощи и медицинской эвакуации. При этом режим прекращения огня не распространяется на военные операции против "Исламского государства"*, "Джебхат ан-Нусры"* и Аль-Каиды* и других лиц и организаций, связанных с ИГ* и "Аль-Каидой"*.

Первый постановляющий абзац изначально гласил, что режим перемирия должен вступить в силу через 72 часа после принятия резолюции.

Россия в четверг представила свои поправки, в частности предложила не называть конкретные сроки установления режима прекращения огня, а заявить о необходимости "остановить столкновения как можно скорее".

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что резолюция должна быть действенной. По его словам, Москва предложила формулу, "позволяющую сделать наступление перемирия реальным и основанным на гарантиях всех, кто находится внутри Восточной Гуты, и гарантии, конечно, должны быть подкреплены гарантиями внешних игроков, теми, прежде всего, кто имеет воздействие на экстремистские группировки, засевшие в этом пригороде Дамаска".

По итогам нескольких часов закрытых переговоров СБ в пятницу была предложена обновленная версия проекта. Новый документ постановляет, что "все стороны должны немедленно прекратить столкновения на первоначальный период в 30 дней, чтобы позволить доставку гуманитарной помощи и провести медицинскую эвакуацию".

В документы были исправлены и другие временные рамки. Изначально предполагалось, что через 48 часов после установления перемирия должны начаться доставка ООН гуманитарных грузов и экстренная медицинская эвакуация, а также должна быть снята блокада с четырех районов — Восточной Гуты, Ярмука, Фуа и Кефрайи.

В обновленном тексте говорится, что "немедленно после начала режима перемирия все стороны должны предоставить безопасный и беспрепятственный еженедельный доступ конвоям ООН и ее партнеров ко всем областям по запросу". Также прописано требование обеспечить проведение медицинской эвакуации. В этой связи документ призывает все страны ООН "использовать свое влияние для обеспечения соблюдения режима прекращения огня".

*Террористическая организация, запрещенная в России.