СБ ООН проголосует по резолюции по Сирии в субботу вечером

Голосование по резолюции по Сирии в Совбезе ООН. Архивное фото

Голосование по резолюции по Сирии в Совбезе ООН. Архивное фото

ООН, 23 фев — РИА Новости. Голосование Совета Безопасности ООН по проекту резолюции о введении в Сирии режима прекращения огня состоится в субботу в 12.00 (20.00 мск), сообщил постпред Кувейта при ООН Мансур Аль-Отейби по итогам консультаций СБ.

"Голосование состоится завтра в полдень (20.00 мск)", — сообщил постпред Кувейта при ООН.

Постпред Швеции при ООН Олоф Скуг заявил, что "мы надеемся, что примем резолюцию". Швеция является одним из авторов резолюции.

Проект резолюции о введении 30-дневного прекращения огня на территории Сирии для доставки гуманитарной помощи и медицинской эвакуации был распространен три недели назад делегациями Швеции и Кувейта. Накануне в четверг Россия предложила изменения к проекту, в пятницу утром дипломаты продолжали консультации.