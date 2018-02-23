Стена с флагом ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) во время операции по освобождению Эль-Каима от террористов

Стена с флагом ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) во время операции по освобождению Эль-Каима от террористов

ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты находятся в Сирии с одной целью – "избавиться от ИГ*", после чего они "уйдут домой". Он также назвал "позором" то, что Россия и Иран сделали в Арабской республике.

"То, что Россия и Иран и что Сирия сделали недавно — это гуманитарное безобразие. Мы там с единственной целью — избавиться от ИГ* и уйти домой. Мы не находимся там ни по одной другой причине. И в основном мы выполнили нашу цель. Но то, что эти три страны сделали людям за короткий промежуток времени — это позор", — сказал Трамп на пресс-конференции с австралийским премьер-министром.

Ранее США выступили с жесткими заявлениями в адрес России в связи с сообщениями о том, что сирийские правительственные войска якобы усилили удары по оппозиционным силам в Восточной Гуте. По данным госдепа, в ходе этих ударов погибли около 400 мирных жителей, в чем, якобы, виноваты Дамаск, Москва и Тегеран.

В ответ на это глава МИД России Сергей Лавров указал, что большинство свидетельств нарушения гуманитарного права в Восточной Гуте предоставлено "Белыми касками", которых не раз ловили при постановке фейков, "которые потом раскручивались для того, чтобы обострять ситуацию в контексте усилий по смене режима в столице САР". Он также отметил, что террористы в Восточной Гуте "доставляют массу страданий мирным жителям, отказываются их выпускать и держат их там как живой щит".

Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщал, что в Восточной Гуте складывается критическая гуманитарная ситуация, незаконные вооруженные формирования не выпускают население с подконтрольных территорий, переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта сорван.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения США и ООН в адрес Москвы в вопросе гибели мирных жителей в результате бомбардировки в сирийской Восточной Гуте абсолютно беспочвенны и не подтверждаются никакими конкретными данными. Он возложил ответственность за ситуацию в Восточной Гуте на тех, кто поддерживает террористов, Россия или Иран к таким государствам не относятся, подчеркнул Песков.

На сегодняшний день в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит и часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

Договоренность о введении зон деэскалации была достигнута в Астане на переговорах стран-гарантов перемирия в Сирии — России, Турции и Ирана.

* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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