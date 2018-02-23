В СБ ООН отложили голосование по проекту резолюции о перемирии в Сирии

ООН, 23 фев — РИА Новости. Голосование Совета Безопасности ООН по проекту резолюции об установлении режима прекращения огня на территории Сирии отложено до 22.30 мск пятницы, сообщают дипломаты.
По словам дипломатов в ООН, голосование состоится в 14.30 (22.30 мск). Постпред Франции при ООН сообщил журналистам, что "идет серьезная работа". Постпред РФ при ООН подчеркнул, что "идут переговоры".
Действующий председатель Совета Безопасности ООН, постпред Кувейта Мансур Аль-Отейби сообщил журналистам, что идет работа "над формулировками некоторых параграфов, но мы почти завершили". "Надеюсь, мы близки к тому, чтобы принять эту резолюцию сегодня", — заявил он.
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