Правительство ФРГ подтвердило, что Меркель и Макрон направили Путину письмо

БЕРЛИН, 23 фев — РИА Новости. Кабмин ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обратились с письмом к российскому президенту Владимиру Путину с целью поддержки Россией резолюции СБ ООН, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой правительства Германии.

"На фоне отчаянного положения гражданского населения в части Восточной Гуты под Дамаском президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Ангела Меркель сегодня обратились с письмом к президенту России Владимиру Путину с целью получения российской поддержки резолюции о прекращении огня и гуманитарной помощи, которая в настоящее время обсуждается в Совете Безопасности ООН", — говорится в сообщении.

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