Пентагон не увидел угрозы от российских истребителей Су-57 в Сирии

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Сообщения о возможном появлении на российской авиабазе Хмеймим в Сирии новейших российских истребителей Су-57 не остались без внимания Пентагона. В американском военном ведомстве заявили, что не рассматривают это как угрозу для своих военных операций.
"Мы не считаем, что эти истребители станут угрозой для наших операций в Сирии, и мы продолжим их должным образом", — заявил представитель Пентагона Эрик Пахон.
При этом он добавил, что развертывание новейших истребителей в Сирии противоречило бы заявлениям Москвы об уменьшении своего контингента.
Российские ВКС с сентября 2015 года проводили по запросу Дамаска военную операцию, в результате которой удалось полностью разгромить террористическую организацию "Исламское государство"* в стране. В середине декабря прошлого года президент Владимир Путин отдал приказ о выводе значительной части воинского контингента, однако авиабаза Хмеймим, как и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус, продолжают функционировать на постоянной основе.
"Сдерживающий фактор"
"Их важно испытать в боевых условиях, в условиях противодействия", — сказал он.
Гутенев полагает, что появление новейший российских истребителей станет сдерживающими фактором "для самолетов сопредельных государств, которые периодически залетают" на территорию Сирии.
Испытания в боевых условиях
Западные эксперты предполагают, что Россия перебрасывает Су-57 в Сирию, чтобы проверить эти самолеты в боевых условиях.
С ним солидарна генерал-лейтенант ВВС США Вера Линн Джеймсон. "Небо над Ираком и Сирией является отличным местом, чтобы понять, как мы действуем. Наши противники следят за нами и учатся у нас", — считает Джеймсон.
Кроме того, полагает Бронк, отправка истребителей может быть кампанией по продвижению российского ВПК на зарубежных рынках. После применения в Сирии Су-57 может позиционироваться как "проверенная в боях платформа", что повысит ее цену, считает эксперт.
Пятое поколение
Су-57 (также известный как ПАК ФА) — российский самолет пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой.
"Мы берем Су-57 уже для опытно-боевой эксплуатации, а госиспытания первого этапа закончились", — сказал он.
По словам Борисова, в этом году планируется подписать контракт на поставку установочной партии Су-57. Первую эскадрилью составят 12 самолетов.
Первые два могут поступить в войска уже в 2019 году, добавил замминистра, пояснив, что уже изготовлены все 12 машин, 10 из них активно участвуют в летных тестированиях.
"Су-57 – это самолет многофункциональный, он обладает возможностью полета на сверхзвуковой скорости на крейсерском режиме, а также обладает "умной" обшивкой – системы радионаблюдения и радиоподавления находятся не только в носовой части самолета, но и интегрированы в саму обшивку. <…> Наша армия получает новое поколение истребителей", — рассказал он в эфире радио Sputnik.
По мнению эксперта, истребитель можно считать вторым самолетом в мире, который относится к пятому поколению, — после американского F-22 Raptor.
"Потому что F-35, созданный американцами, с трудом можно отнести к пятому поколению из-за его параметров полета", – заключил Дрозденко.
* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.