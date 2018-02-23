Пентагон не увидел угрозы от российских истребителей Су-57 в Сирии

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Сообщения о возможном появлении на российской авиабазе Хмеймим в Сирии новейших российских истребителей Су-57 не остались без внимания Пентагона. В американском военном ведомстве заявили, что не рассматривают это как угрозу для своих военных операций.

О том, что в Хмеймиме приземлились два истребителя пятого поколения Су-57, написали многие СМИ со ссылкой на социальные сети. Официального подтверждения этой информации нет.

"Мы не считаем, что эти истребители станут угрозой для наших операций в Сирии, и мы продолжим их должным образом", — заявил представитель Пентагона Эрик Пахон.

При этом он добавил, что развертывание новейших истребителей в Сирии противоречило бы заявлениям Москвы об уменьшении своего контингента.

Российские ВКС с сентября 2015 года проводили по запросу Дамаска военную операцию, в результате которой удалось полностью разгромить террористическую организацию "Исламское государство"* в стране. В середине декабря прошлого года президент Владимир Путин отдал приказ о выводе значительной части воинского контингента, однако авиабаза Хмеймим, как и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус, продолжают функционировать на постоянной основе.

"Сдерживающий фактор"

Глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Владимир Гутенев заявил РИА Новости, что "не исключает и всячески приветствует" переброску в Сирию новейших истребителей. По мнению депутата, это "абсолютно правильный шаг".

"Их важно испытать в боевых условиях, в условиях противодействия", — сказал он.

Гутенев полагает, что появление новейший российских истребителей станет сдерживающими фактором "для самолетов сопредельных государств, которые периодически залетают" на территорию Сирии.

Испытания в боевых условиях

Западные эксперты предполагают, что Россия перебрасывает Су-57 в Сирию, чтобы проверить эти самолеты в боевых условиях.

Главная цель передовых российских машин заключается в испытании "довольно инновационных радаров", заявил авиационный эксперт британского Королевского Объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк в интервью Business Insider . Он считает, что российские военные планируют выяснить, сможет ли Су-57 оставаться незамеченным для американских истребителей F-22, чья основная функция заключается в борьбе с авиацией противника.

С ним солидарна генерал-лейтенант ВВС США Вера Линн Джеймсон. "Небо над Ираком и Сирией является отличным местом, чтобы понять, как мы действуем. Наши противники следят за нами и учатся у нас", — считает Джеймсон.

Кроме того, полагает Бронк, отправка истребителей может быть кампанией по продвижению российского ВПК на зарубежных рынках. После применения в Сирии Су-57 может позиционироваться как "проверенная в боях платформа", что повысит ее цену, считает эксперт.

Пятое поколение

Су-57 (также известный как ПАК ФА) — российский самолет пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой.

В начале февраля заместитель министра обороны Юрий Борисов, посетивший авиазавод в Комсомольске-на-Амуре, заявил о начале опытно-боевой эксплуатации новых самолетов.

"Мы берем Су-57 уже для опытно-боевой эксплуатации, а госиспытания первого этапа закончились", — сказал он.

По словам Борисова, в этом году планируется подписать контракт на поставку установочной партии Су-57. Первую эскадрилью составят 12 самолетов.

Первые два могут поступить в войска уже в 2019 году, добавил замминистра, пояснив, что уже изготовлены все 12 машин, 10 из них активно участвуют в летных тестированиях.

Как отметил эксперт журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко, сейчас Су-57 проходит процесс боевой отладки — на основе эксплуатации первых самолетов делаются выводы, вносятся изменения в конструкцию.

"Су-57 – это самолет многофункциональный, он обладает возможностью полета на сверхзвуковой скорости на крейсерском режиме, а также обладает "умной" обшивкой – системы радионаблюдения и радиоподавления находятся не только в носовой части самолета, но и интегрированы в саму обшивку. <…> Наша армия получает новое поколение истребителей", — рассказал он в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, истребитель можно считать вторым самолетом в мире, который относится к пятому поколению, — после американского F-22 Raptor.

"Потому что F-35, созданный американцами, с трудом можно отнести к пятому поколению из-за его параметров полета", – заключил Дрозденко.

* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.