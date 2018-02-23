Боевики под Дамаском готовят химическую атаку, рассказал правозащитник

ДАМАСК, 23 фев — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики радикальных незаконных вооруженных бандформирований готовят провокацию с применением химического оружия в восточном пригороде Дамаска, сообщил РИА Новости глава сирийской сети по правам человека Ахмад Казем.

"Сеть по правам человека предостерегает о возможной химатаке (со стороны боевиков), согласно данным собственных источников в Восточной Гуте (пригород Дамаска, захваченный террористическими группировками)", — сказал Казем.

По словам правозащитника, боевики могут применить химоружие против сирийской армии и гражданского населения и впоследствии возложить вину на сирийское правительство.

"Они готовят видеозаписи, в том числе старые, для обвинения сирийской армии", — добавил Казем.

Правозащитник также рассказал, что, по их информации, боевики не выпускают мирных граждан на территорию, подконтрольную правительственным войскам, и используют население в качестве живого щита.

Ранее российский Центр примирения со ссылкой на жителя провинции Идлиб сообщил, что запрещенная группировка "Джебхат ан-Нусра"* завезла в населенный пункт Серакаб более 20 баллонов с хлором, готовя провокацию с участием "Белых касок" и, возможно, иностранных журналистов.

Дамаск неоднократно заявлял о провокациях с применением отравляющих веществ со стороны боевиков в городе Алеппо, в провинции Идлиб и в пригороде Дамаска.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что с 4 февраля в Восточной Гуте погибли более 340 мирных граждан, свыше 870 получили ранения, отмечается на сайте организации. Ранее Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал стороны конфликта в Сирии обеспечить доступ медиков в Восточную Гуту. Организация высказала опасения, что бои в этом районе могут продолжиться в последующие дни и недели.

В четверг ситуацию в Восточной Гуте обсудит Совет Безопасности ООН. Ранее делегации Швеции и Кувейта распространили в Совбезе проект резолюции о введении 30-дневного прекращения огня в Сирии для доставки гуманитарной помощи и медицинской эвакуации.

*Террористическая организация, запрещенная в России.





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