Лавров назвал условия согласования резолюции по Восточной Гуте

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Россия готова согласовать резолюцию Совета безопасности ООН по гуманитарной паузе в сирийской Восточной Гуте, но нужны гарантии всех игроков относительно готовности придерживаться перемирия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В практическом воплощении эти эмоции сейчас вылились в дискуссии в Совете безопасности ООН, где пытаются принять резолюцию, объявляющую декларативно немедленное наступление гуманитарной паузы минимум на 30 дней. При этом ответов на вопрос, а где гарантии, что боевики будут соблюдать эту гуманитарную паузу, и где гарантии, что они не продолжат обстреливать жилые кварталы Дамаска, гарантий таких нам не дают", — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

"Для того чтобы эта резолюция была действенной, а мы готовы согласовать текст, который будет таковым, мы предлагаем формулу, позволяющую сделать наступление перемирия реальным и основанным на гарантиях всех, кто находится внутри Восточной Гуты, и гарантии, конечно, должны быть подкреплены гарантиями внешних игроков, теми, прежде всего, кто имеет воздействие на экстремистские группировки, засевшие в этом пригороде Дамаска", — добавил российский министр.

По словам Лаврова, "если американцами и их союзниками движет не желание опять нагнетать атмосферу и создавать дополнительные предлоги для продвижения своей идеи смены режима в Сирии, а если ими движет забота о гуманитарной положении в Восточной Гуте, о мирных гражданах, о гражданском населении, то для того, чтобы договориться, есть все возможности". "Пока поправку, которая будет на них возлагать ответственность добиться от боевиков четких гарантий прекращения обстрелов, такую поправку они пока брать отказываются", — отметил глава МИД РФ.

Ранее делегации Швеции и Кувейта распространили в Совбезе проект резолюции о введении 30-дневного прекращения огня в Сирии для доставки гуманитарной помощи и медицинской эвакуации. Режим перемирия должен вступить в силу через 72 часа после принятия резолюции. Согласно предложенной инициативе, через 48 часов после установления режима прекращения огня ООН должна начать доставку гуманитарных грузов. Также через 48 часов должна начаться экстренная медицинская эвакуация и должна быть снята блокада с четырех районов — Восточной Гуты, Ярмука, Фуа и Кефрайи. В тексте содержится положение, что режим прекращения огня не распространяется на операции против запрещенных в РФ террористических организаций "Исламское государство"*, "Джебхат ан-Нусра*" и "Аль-Каида"*.

На заседании СБ ООН в четверг Россия распространила поправки к проекту резолюции. Россия предложила не ставить конкретные сроки установления режима прекращения огня, добавив требование к сторонам "остановить столкновения как можно скорее, проявить сдержанность и работать над немедленной деэскалацией и прочными гуманитарными паузами на территории Сирии как минимум на 30 дней" для безопасного проведения гуманитарных операций.

* Террористические группировки, запрещенные в России.

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