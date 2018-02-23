Астанинский процесс мешает планам расчленения Сирии, заявил Лавров

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Астанинский процесс мешает планам расчленения Сирии, которые уже реализуются, и его хотят очернить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Очевидно, что астанинский процесс мешает планам расчленения Сирии. А такие планы, хотя они и отрицаются американцами, но на деле уже реализуются, как мы говорили на восточном берегу Евфрата, огромная территория, осваивается американцами, которые в очередной раз занялись геополитической инженерией, создают квазигосударственные структуры. Об этом хорошо известно. Понятно, что астанинский процесс этим планам мешает, препятствует, его хотят всячески очернить, в этом тоже ничего удивительно нет", — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что информационная война распространяется на все сферы. "И наши западные партнеры преуспели в том, чтобы давать волю свои эмоциям", — добавил министр.

Ранее официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт заявила, что астанинский процесс по Сирии провалился из-за ситуации в Восточной Гуте.

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