Россия зафиксировала 19 случаев нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российские и турецкие представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 19 случаев нарушения прекращения огня: военные РФ зафиксировали 14 случаев стрельбы, турецкие — пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 14 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — два, Дамаск — семь, Латакия — пять. Турецкой частью представительства зафиксировано пять случаев стрельбы в провинции Дамаск", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и ИГ*.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон на территории САР проведена гуманитарная акция в населенном пункте Кфер-Рам провинции Хомс, местному населению доставлено продовольствие, общий вес груза — 1,5 тонны. В течение суток медицинскую помощь получили 123 человека.

Добавляется, что в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2 тысячи 368. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234.

* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>