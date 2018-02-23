Россия зафиксировала 19 случаев нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российские и турецкие представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 19 случаев нарушения прекращения огня: военные РФ зафиксировали 14 случаев стрельбы, турецкие — пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и ИГ*.
Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон на территории САР проведена гуманитарная акция в населенном пункте Кфер-Рам провинции Хомс, местному населению доставлено продовольствие, общий вес груза — 1,5 тонны. В течение суток медицинскую помощь получили 123 человека.
Добавляется, что в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2 тысячи 368. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234.
* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.
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