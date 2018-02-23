Пентагон прокомментировал сообщения о переброске Су-57 в Сирию

ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. США не рассматривают российские истребители пятого поколения Су-57 как угрозу для своих военных операций в Сирии, заявил представитель Пентагона Эрик Пахон.

Ранее СМИ со ссылкой на социальные сети сообщили, что на базу ВКС России в Хмеймиме прибыли два истребителя пятого поколения Су-57, которые сейчас проходят летные испытания и пока не приняты на вооружение. Глава думской комиссии по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимир Гутенев заявил РИА Новости, что появление Су-57 в Сирии может стать сдерживающими фактором для ВВС сопредельных государств, которые периодически вторгаются в воздушное пространство Арабской республики, не исключив возможности отправки новейших истребителей в эту страну.

"Мы не считаем, что эти истребители (Су-57 — ред.) станут угрозой для наших операций в Сирии, и мы продолжим их (операции — ред.) должным образом", — сказал Пахон. Он добавил, что развертывание новейших истребителей в Сирии противоречило бы заявлениям Москвы об уменьшении своего контингента.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Первая серийная партия из 12 машин, как планируется, будет поставлена ВКС в 2019 году.

Exclusive#Russia deploying its brand new fifth generation fighter jet the Su-57 in #Khmemeim AB #Syria



2 Su-57

4 Su-35

4 Su-25

1 A-50U were deployed in the #RuAF AB in Latakia/Jableh today pic.twitter.com/MA4NIKyMW7 — Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) 21 февраля 2018 г.

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