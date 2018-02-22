Госдеп обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Россия не заинтересована в окончании конфликта в Сирии и не выполняет договоренности, достигнутые с США в этой области, заявила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Исходя из их (РФ – ред.) действий, я не уверена, что они заинтересованы в том, чтобы это (конфликт в Сирии – ред.) закончилось", — заявила Науэрт на брифинге.

Она процитировала совместное заявление президентов США и России по итогам встречи во Вьетнаме в ноябре 2017 года, в котором они заявили о невозможности решения конфликта в Сирии военным путем и приверженности женевскому процессу.

"Это обязательства, которые взяли на себя россияне, и они их не выполняют", — добавила Науэрт.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

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