Госдеп заявил, что Астанинский процесс по Сирии провалился

ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт сообщила, что Астанинский процесс по Сирии провалился из-за ситуации в Восточной Гуте.

"Это хорошее напоминание, видя, что разворачивается в Восточной Гуте последние дни. Более 400 мирных граждан были ужасающе убиты сирийским режимом. И, как мы все знаем, их поддерживает не только Россия, но и Иран. Это хорошее напоминание, что Россия несет уникальную ответственность за то, что происходит там", — сказала она журналистам на брифинге.

По ее словам, "без России и ее поддержки Сирии разрушений не было бы". "Это также проливает свет на то, что мы обсуждали много раз… это Астанинский процесс. Это то, по поводу чего США задают много вопросов: участвуют ли США в Астане? Хорошая ли вещь — Астана? Это показывает провал Астанинского процесса", — заявила Науэрт.

Представитель госдепа сообщила, что "именно поэтому США и так много других стран выступают за женевский процесс, как лучший способ продвинуться вперед, принести мир в конечном итоге, и политическое решение для Сирии".

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

На сегодняшний день в Сирии созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит и часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией. Договоренность о введении зон деэскалации была достигнута в Астане на переговорах стран-гарантов перемирия в Сирии — России, Турции и Ирана.

Ранее западные СМИ сообщили, что сирийские правительственные войска якобы усилили удары по оппозиционным силам в Восточной Гуте. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что поступают сообщения о гибели более 100 человек в этом пригороде Дамаска от обстрелов за последние два дня. В свою очередь, представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщал, что в сирийской Восточной Гуте складывается критическая гуманитарная ситуация, незаконные вооруженные формирования не выпускают население с подконтрольных территорий, переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта сорван.

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