Российские военные заявили об обострении обстановки в Восточной Гуте

ХМЕЙМИМ (Сирия), 22 фев — РИА Новости. Боевики за сутки выпустили 83 мины из Восточной Гуты по жилым кварталам Дамаска, заявил на брифинге представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Число жертв и разрушений растет, добавил он.

"Обстановка в Восточной Гуте продолжает обостряться. Незаконные вооруженные формирования блокируют выход населения с подконтрольных территорий, препятствуют работе Сирийского Арабского Красного Полумесяца по медицинской эвакуации больных, большинство из которых — дети и женщины", — сказал генерал-майор.

По данным Евтушенко, нарушения режима прекращения боевых действий фиксировали также в провинциях Алеппо, Латакия, Дераа и Хомс.

Боевики обстреливают жилые кварталы Дамаска из Восточной Гуты ежедневно. Накануне Евтушенко заявил, что в пригороде "складывается критическая гуманитарная и социально-экономическая ситуация", призывы ЦПВС к боевикам прекратить сопротивление, сложить оружие и перейти к переговорам ни к чему не привели.

Международный комитет Красного Креста призвал стороны конфликта в Сирии обеспечить доступ медиков в пригород Дамаска. Организация высказала опасения, что бои в районе могут продолжиться в последующие дни и недели.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также призвал к немедленной остановке всех военных действий в сирийской Восточной Гуте для проведения гуманитарных операций.

Москва инициировала обсуждение проблемы Восточной Гуты в Совбезе ООН. По словам постпреда России при организации Василия Небензи, в пригороде Дамаска остается несколько тысяч боевиков, в том числе из "Джебхат ан-Нусры"*.

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