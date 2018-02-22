Согласия по проекту резолюции СБ ООН о гумпаузе в Сирии нет, заявил Небензя

ООН, 22 фев — РИА Новости. Согласия по проекту резолюции Совета безопасности ООН о 30-дневной гуманитарной паузе в Сирии нет, заявил российский постпред Василий Небензя.

"В проекте резолюции, который официально подготовлен к голосованию, хотя авторы прекрасно знают, что согласия по нему нет, предлагается простое с виду решение — ввести режим прекращения огня по всей территории Сирии на срок не менее 30 дней. Мы настойчиво интересуемся, какими гарантиями будет обеспечено соблюдение этого перемирия? Но вразумительного ответа так и не получили", — заявил Небензя на заседании по ситуации в сирийской Восточной Гуте в четверг.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>