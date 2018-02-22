У США нет данных о якобы использовании химоружия в Восточной Гуте

ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Министерство обороны США не обладает собственными данными о якобы применении химического оружия в Восточной Гуте в Сирии, заявила в четверг официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

"Мы видели сообщения (о применении химоружия) от многих людей на местах, включая неправительственные организации. Мы не сделали выводов и сами не видели доказательств этого. Тем не менее, мы изучаем это", — сказала Уайт на брифинге.

Отвечая на вопрос, обсуждают ли США с Россией ситуацию в Восточной Гуте и возможное перемирие там, представитель Пентагона напомнила, что каналы связи с российскими военными используются для предотвращения конфликтов.

"Наша цель (в Сирии) – поражение ИГ* (запрещена в РФ – ред.). Мы хотим, чтобы все стороны занимались этим. Поэтому пока все обсуждения с россиянами были для того, чтобы обеспечить этот наш приоритет", — добавила Уайт.

Ранее независимая международная комиссия по расследованию преступлений в Сирии заявила, что обеспокоена эскалацией насилия в Идлибе и Восточной Гуте, где, возможно, совершаются преступления с использованием боевого хлорина. Госдепартамент США тогда вновь обвинил Россию в том, что она "прикрывает" власти Сирии от ответственности за атаки с применением химического оружия. При этом МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США в использовании химоружия в Восточной Гуте и решительно осудил такие заявления.

* Террористическая организация, запрещена в России

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