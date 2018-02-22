Пентагон не комментирует сообщения о переброске в Сирию российских Су-57

Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния

Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния

ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Министерство обороны США не комментирует сообщения в социальных сетях о переброске в Сирию новейших российских истребителей Су-57.

Ранее в СМИ со ссылкой на социальные сети появились сообщения, что на базу ВКС РФ в Хмеймиме прибыли два истребителя пятого поколения Су-57, которые сейчас проходят стадию летных испытаний и пока не приняты на вооружение ВС РФ.

"Я видела первые сообщения, но я бы хотела вернуться к этому позднее более детально", — сказала официальный представитель Пентагона Дана Уайт на брифинге, отвечая на вопрос, не является ли предположительная переброска Су-57 "эскалацией ситуации" в Сирии.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Как сообщал ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС РФ в 2019 году.