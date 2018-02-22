Депутат: Су-57 могут стать сдерживающими фактором в Сирии

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Появление истребителей Су-57 в Сирии может стать сдерживающими фактором для самолетов сопредельных государств, которые периодически залетают на территорию страны, заявил РИА Новости глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ Владимир Гутенев, не исключив возможности отправки новейших истребителей в Сирию.

Так, он заявил, комментируя публикации СМИ, что "не исключает и всячески приветствует" информацию о появлении Сирии новейших истребителей. По мнению депутата, "появление новых самолетов в Сирии это абсолютно правильный шаг". "Их важно испытать в боевых условиях, в условиях противодействия", — сказал собеседник агентства.

Гутенев полагает, что появление новейший российских истребителей в Сирии станет сдерживающими фактором "для самолетов сопредельных государств, которые периодически залетают" на территорию Сирии.

Ранее в СМИ со ссылкой на социальные сети появились сообщения, что на базу ВКС РФ в Хмеймиме прибыли два истребителя пятого поколения Су-57, которые сейчас проходят стадию летных испытаний и пока не приняты на вооружение ВС РФ.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Как сообщал ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС РФ в 2019 году.