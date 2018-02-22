Лавров назвал возможную цель проекта резолюции по перемирию в Сирии

БЕЛГРАД, 22 фев — РИА Новости. Москва опасается, что цель проекта резолюции СБ ООН по перемирию в Сирии — обвинить Дамаск о всех грехах, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.
Он добавил, что в четверг пройдет заседание СБ ООН, созванное по инициативе России.
"Мы предложили рассмотреть во всех аспектах ситуацию, которая в Восточной Гуте и вокруг нее сложилась. И если наши аргументы опять будут проигнорированы, то у нас нет другого выбора кроме как утверждаться в мысли, что целью авторов этой инициативы является опять перевести стрелки на Дамаск и выгородить террористические группировки", — сказал министр.
Ранее западные СМИ сообщили, что сирийские правительственные войска якобы усилили удары по оппозиционным силам в Восточной Гуте. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что поступают сообщения о гибели более 100 человек в этом пригороде Дамаска от обстрелов за последние два дня. В свою очередь представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщал, что в сирийской Восточной Гуте складывается критическая гуманитарная ситуация, незаконные вооруженные формирования не выпускают население с подконтрольных территорий, переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта сорван.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>