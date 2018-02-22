Лавров назвал возможную цель проекта резолюции по перемирию в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Пакистана Хаваджем Мухаммадом Асифом в Москве. 20 февраля 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Пакистана Хаваджем Мухаммадом Асифом в Москве. 20 февраля 2018

БЕЛГРАД, 22 фев — РИА Новости. Москва опасается, что цель проекта резолюции СБ ООН по перемирию в Сирии — обвинить Дамаск о всех грехах, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

"Совокупность всех этих факторов, о которых я сейчас упомянул, наводит нас на мысль, что цель тех, кто эту резолюцию хочет сейчас принять без учета наших принципиальных поправок, цель заключается не в том, чтобы действительно помочь гражданскому населению, а в том, чтобы сместить фокус сирийской тематики с необходимости срочно начать женевские переговоры, опираясь на успех сочинского конгресса национального диалога, сместить фокус на обвинение режима во всех грехах, обвинение правительства САР с тем, чтобы продвигать так называемый "план Б", а именно свержение режима в нарушении резолюции 2254, которая от всех требует признать необходимость всех сирийцев решать судьбу своей страны", — сказал Лавров.

Он добавил, что в четверг пройдет заседание СБ ООН, созванное по инициативе России.

"Мы предложили рассмотреть во всех аспектах ситуацию, которая в Восточной Гуте и вокруг нее сложилась. И если наши аргументы опять будут проигнорированы, то у нас нет другого выбора кроме как утверждаться в мысли, что целью авторов этой инициативы является опять перевести стрелки на Дамаск и выгородить террористические группировки", — сказал министр.

Ранее делегации Швеции и Кувейта распространили в Совбезе проект резолюции о введении 30-дневного прекращения огня в Сирии для доставки гуманитарной помощи и медицинской эвакуации. Ожидается, что в четверг может состояться голосование по предложенному ими проекту резолюции. В постпредстве Швеции сообщили, что в среду вечером проект резолюции был закрыт для внесения правок и подготовлен к голосованию.

Ранее западные СМИ сообщили, что сирийские правительственные войска якобы усилили удары по оппозиционным силам в Восточной Гуте. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что поступают сообщения о гибели более 100 человек в этом пригороде Дамаска от обстрелов за последние два дня. В свою очередь представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщал, что в сирийской Восточной Гуте складывается критическая гуманитарная ситуация, незаконные вооруженные формирования не выпускают население с подконтрольных территорий, переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта сорван.

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