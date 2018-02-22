Россия испытала в Сирии более двухсот новых образцов оружия

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Испытав в Сирии более 200 новых образцов вооружения, Россия продемонстрировала всему миру эффективность своего военно-промышленного комплекса (ВПК), после чего его продукцию начали закупать в том числе и государства, не являющиеся союзниками нашей страны, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в ходе выступления на пленарном заседании в четверг.
67.7%Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире
4.5%Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США
27.8%Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон
Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила на брифинге, что по оценкам госдепа, антироссийские санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) привели к потерям российского ОПК примерно в размере 3 миллиардов долларов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал санкции США против оборонно-промышленного комплекса РФ недобросовестной и нечистоплотной конкуренцией — попыткой вытеснения с рынка путем шантажа, пояснив, что параллельно Вашингтон старается убедить страны Латинской Америки, Азии и Африки отказываться от закупки российской военной техники и вооружений и обещает компенсировать нехватку соответствующего оборудования своей продукцией.
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