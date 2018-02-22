Россия испытала в Сирии более двухсот новых образцов оружия

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Испытав в Сирии более 200 новых образцов вооружения, Россия продемонстрировала всему миру эффективность своего военно-промышленного комплекса (ВПК), после чего его продукцию начали закупать в том числе и государства, не являющиеся союзниками нашей страны, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в ходе выступления на пленарном заседании в четверг.

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"Мы, оказывая помощь братскому сирийскому народу, испытали более 200 новых образцов вооружений. Они что у нас просто так появились? Они появились на предприятиях ВПК. Они показали всему миру эффективность русского оружия. Неслучайно сегодня по целому ряду направлений к нам идут с целью закупить наше оружие даже страны, которые не являются нашими союзниками", — сказал Шаманов.

Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила на брифинге, что по оценкам госдепа, антироссийские санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) привели к потерям российского ОПК примерно в размере 3 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года. В госдепе сообщили, что закон станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России, и он уже привел к миллиардным потерям для российского оборонного сектора.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал санкции США против оборонно-промышленного комплекса РФ недобросовестной и нечистоплотной конкуренцией — попыткой вытеснения с рынка путем шантажа, пояснив, что параллельно Вашингтон старается убедить страны Латинской Америки, Азии и Африки отказываться от закупки российской военной техники и вооружений и обещает компенсировать нехватку соответствующего оборудования своей продукцией.

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