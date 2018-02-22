Песков адресовал Минобороны вопрос о новых российских истребителях в Сирии

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Вопрос о якобы имевшей место поставке новейших российских истребителей в Сирию следует адресовать министерству обороны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это в министерство обороны. Президент является главнокомандующим, но все-таки этот вопрос, все-таки больше относящийся к компетенции министерства обороны", — сказал Песков на просьбу прокомментировать, действительно ли в Сирию направили новейшие российские истребители.

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