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Война в Сирии
Война в Сирии

Эксперт предположил, поддержит ли РФ резолюцию о прекращении огня в Сирии

11:5622.02.2018
(обновлено: 12:03 22.02.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПровинция Идлиб в Сирии. Архивное фотоПровинция Идлиб в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Россия может принять любое решение при голосовании по проекту резолюции о введении прекращения огня в Сирии, однако очень важны детали и механизмы выполнения документа в случае его принятия, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

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© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Ранее делегации Швеции и Кувейта распространили в Совбезе проект резолюции о введении 30-дневного прекращения огня в Сирии для доставки гуманитарной помощи и медицинской эвакуации. Ожидается, что в четверг может состояться голосование по предложенному ими проекту резолюции. В постпредстве Швеции сообщили, что в среду вечером проект резолюции был закрыт для внесения правок и подготовлен к голосованию.

Согласно предложенной инициативе, через 48 часов после установления режима прекращения огня ООН должна начать доставку гуманитарных грузов мирным жителям. Отправка гумпомощи должна идти еженедельно. Также через 48 часов должна начаться экстренная медицинская эвакуация из областей, к которым сейчас у ООН нет доступа, и должна быть снята блокада с четырех районов. В проекте отмечается "крайне плачевное положение" мирных жителей в осажденных районах Восточной Гуты, Ярмуке, Фуа и Кефрайе. Документ также призывает все вовлеченные стороны обеспечить защиту мирным жителям, госпиталям и медицинским учреждениям. В тексте содержится положение о том, что режим прекращения огня не распространяется на операции против "Исламского государства" (ИГ) и "Аль-Каиды" (обе террористические организации запрещены в России).

Любое решение России

"Чисто теоретически Москва может сделать все что угодно. Она может и наложить вето, имеет такое право. Она может воздержаться, она может принять резолюцию. У России никаких ограничений теоретически нет. Но тут надо смотреть на текст, на то, насколько эта резолюция относится ко всем сторонам конфликта, и смотреть на механизмы ее выполнения", — сказал Кортунов РИА Новости.

При этом эксперт отметил, что непонятен факт, почему проект резолюции составляется и по нему проводится голосование в спешке.

"Более того, мне непонятно, почему это делается в такой спешке. Закрыли они (проект резолюции). То ли договоренность достигнута, что один из постоянных членов СБ не будет выступать, а если такой договоренности нет, то тогда это больше напоминает какую-то пиар-кампанию. Меня это немного удивляет", — добавил гендиректор РСМД.

По его словам, в нынешних условиях принять резолюцию, рассчитывать на то, что все ее будут выполнять – "как минимум наивно".

Важность деталей

Жители Каубаба в Сирии с фотографией Башара Асада. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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По словам Кортунова, в случае с предложенным проектом резолюции важны детали проекта документа, а также механизмы выполнения резолюции в случае принятия. "В таких случаях очень важны детали, в частности, механизмы выполнения этого решения Совета безопасности, поскольку сегодня в Сирии существуют даже не несколько десятков или сотен, а несколько тысяч относительно автономных военных или полувоенных организаций, которые в значительной степени никому не подчиняются", — сказал эксперт.

Он добавил, что ситуация с обеспечением перемирия сложнее, чем, например, обеспечить договоренность о прекращении полетов над Сирией, так как количество участников обсуждения в последнем случае ограничено.

Кто гарант?

Как пояснил гендиректор РСМД, в случае принятия резолюции возникает вопрос, кто будет обеспечивать, кто будет гарантировать выполнение этого соглашения?

"Если в этих людей, которые будут гумпомощь привозить, начнут стрелять, как обеспечить их защиту? Если бы это сопровождалось развертыванием каких-то крупных контингентов миротворцев ООН, которые бы обеспечивали режим прекращения огня, но мы даже не можем этого в Донбассе сделать, где значительно меньше сторон конфликта. Там, по крайней мере, есть две стороны, а здесь (в Сирии) сторон гораздо больше. Конечно, было бы неплохо, если бы такая резолюция могла бы быть принята и реально осуществлена, но я с трудом представляю, как это может быть сделано", — сказал собеседник агентства.

Американские военные в Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / Delil Souleiman
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Андрей Кортунов добавил, что если бы войну можно было остановить одной резолюцией, одним голосованием, то это давно было бы сделано.

"Я не верю, что какое-то одно голосование, любая резолюция, пусть даже замечательная, с учетом того, что сейчас реально происходит в Сирии, что она может остановить насилие и прекратить военные действия, обеспечить условия для предоставления гуманитарной помощи. Думаю, что, к сожалению, этого не произойдет. Но то, что об этом думают, и то, что идет какая-то работа, при условии, что она не будет носить политизированного характера, это в общем неплохо", — сказал эксперт.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий
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Война в Сирии
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Владимир Ф. Быченков
Какой смысл России подписывать эту резолюцию, если бандформирования не будут ее выполнять в любом случае? Искать приключения на свою голову?
12:35
22.02.2018
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