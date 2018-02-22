ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. США призывают РФ и её партнеров придерживаться обязательств в рамках созданных зон деэскалации в Сирии, заявили в Белом доме.
В сообщении отмечается, что последние "атаки режима демонстрируют настоятельную необходимость того, чтобы женевский процесс под эгидой ООН продвигался к политическому урегулированию" ситуации в Сирии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обвинения США и ООН в адрес России в вопросе гибели мирных жителей в результате бомбардировки в сирийской Восточной Гуте абсолютно беспочвенны и не подтверждаются никакими конкретными данными.
В четверг ситуацию в Восточной Гуте обсудит Совет Безопасности ООН. Ранее делегации Швеция и Кувейта распространили в Совбезе проект резолюции о введении 30-дневного прекращения огня в Сирии для доставки гуманитарной помощи и медицинской эвакуации.
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