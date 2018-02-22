ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. США призывают РФ и её партнеров придерживаться обязательств в рамках созданных зон деэскалации в Сирии, заявили в Белом доме.

"Соединенные Штаты призывают Россию и ее партнеров выполнить свои обязательства, взятые на себя в рамках созданных зон деэскалации, особенно в Восточной Гуте, и прекратить дальнейшие нападения на мирных граждан в Сирии", — говорится в комментарии Белого дома.

В сообщении отмечается, что последние "атаки режима демонстрируют настоятельную необходимость того, чтобы женевский процесс под эгидой ООН продвигался к политическому урегулированию" ситуации в Сирии.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что с 4 февраля в Восточной Гуте погибли более 340 мирных граждан, более 870 получили ранения, говорится на сайте организации. Ранее Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал стороны конфликта в Сирии обеспечить доступ медиков в район Восточной Гуты. Организация высказала опасения, что бои в районе могут продолжиться в последующие дни и недели.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обвинения США и ООН в адрес России в вопросе гибели мирных жителей в результате бомбардировки в сирийской Восточной Гуте абсолютно беспочвенны и не подтверждаются никакими конкретными данными.

В четверг ситуацию в Восточной Гуте обсудит Совет Безопасности ООН. Ранее делегации Швеция и Кувейта распространили в Совбезе проект резолюции о введении 30-дневного прекращения огня в Сирии для доставки гуманитарной помощи и медицинской эвакуации.

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