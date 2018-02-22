СМИ рассказали о жертвах действий коалиции США на севере Сирии

БЕЙРУТ, 22 фев — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США по борьбе с "Исламским государством"* (запрещенная в РФ террористическая группировка) нанесла авиаудары по деревне в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, жертвами стали 12 жителей, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, самолеты коалиции нанесли авиаудары по деревне Хажин.

МИД РФ неоднократно подчеркивал, что действия в Сирии США и международной коалиции проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском и резолюции СБ ООН.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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