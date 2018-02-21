Президент Сербии передал письмо семье погибшего в Сирии майора Филипова

Цветы возложенные в память о погибшем в Сирии пилоте Су-25 майоре Романе Филипове у контрольно-пропускного пункта Краснодарского высшего военного авиационного училища. 7 февраля 2018

Цветы возложенные в память о погибшем в Сирии пилоте Су-25 майоре Романе Филипове у контрольно-пропускного пункта Краснодарского высшего военного авиационного училища. 7 февраля 2018

БЕЛГРАД, 21 фев – РИА Новости. Президент Сербии выразил восхищение сербского народа храбростью погибшего в Сирии российского летчика Романа Филипова в письме, которое передал его семье через главу МИД РФ Сергея Лаврова.

"Я закончил письмо, говоря о храбрости, которая поразила сербский народ и граждан Сербии. Закончил так, как говорилось во времена величайших сербских героев: "О героях не плачут, после них остается то, что они совершили", — сказал Вучич.

По данным Минобороны РФ, 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации "Идлиб" российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК.

Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой. Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой.

Майор посмертно представлен к званию Героя России. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь.

Похоронили Филипова 8 февраля на Аллее славы Коминтерновского кладбища Воронежа. Проститься с летчиком пришли, по данным ГУМВД области, более 30 тысяч человек.

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