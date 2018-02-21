Более 200 человек за сутки вернулись в свои дома в Сирии

ХМЕЙМИМ (Сирия), 21 фев — РИА Новости. В свои дома в Сирии за сутки вернулись 219 человек, заявил на брифинге представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Российским Центром по примирению совместно с руководством провинций продолжается работа по решению проблем гуманитарной обстановки и созданию условий для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц к местам прежнего проживания. За прошедшие сутки в свои дома вернулось 219 человек, в том числе в провинции Хомс – 12, Риф Дамаск – 9, в провинции Дейр-эз-Зор – 198 человек", — сказал он.

Евтушенко отметил, что за сутки подписано три соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Эль-Касабия, Урейнба и Стух-Эль-Дир провинции Идлиб.

Тем не менее, российско-иранско-турецким совместным координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия, Хама и в пригороде Дамаска – Восточной Гуте.

"Всего за прошедшие сутки зафиксирован 21 обстрел города Дамаска и близлежащих населенных пунктов провинции Риф Дамаск со стороны незаконных вооруженных формирований", — отметил Евтушенко.

Российский Центр по примирению также продолжает проводить работу по нормализации гуманитарной обстановки.

"Жителям населенных пунктов Айн-Эш-Шекак провинции Латакия и Хатын провинции Алеппо переданы продукты питания, одежда и предметы первой необходимости общим весом более двух тонн. Представителями российского Центра по примирению проведена благотворительная акция в населенном пункте Эт-Телль провинции Дамаск. Населению переданы предметы одежды", — сообщил он.

В населенный пункт Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор была доставлена питьевая вода. Российские военные врачи за сутки помогли 211 сирийцам.

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