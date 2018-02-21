Минобороны заявило о срыве переговоров по урегулированию в Восточной Гуте

ХМЕЙМИМ, 21 фев — РИА Новости. В Восточной Гуте сорван переговорный процесс по мирному урегулирования, заявил на брифинге представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он отметил, что в пригороде Дамаска "складывается критическая гуманитарная и социально-экономическая ситуация", призывы ЦПВС к боевикам прекратить сопротивление, сложить оружие и перейти к переговорам ни к чему не привели.

Евтушенко также сообщил, что группировки незаконных вооруженных формирований препятствуют выходу населения с подконтрольных территорий через пункт пропуска в районе населенного пункта Мухайм Аль-Вафидин.

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил о гибели от обстрелов за последние два дня в Восточной Гуте более ста человек. С аналогичным заявлением выступила представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

Международный комитет Красного Креста призвал стороны конфликта в Сирии обеспечить доступ медиков в пригород Дамаска. Организация высказала опасения, что бои в районе могут продолжиться в последующие дни и недели.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленной остановке всех военных действий в сирийской Восточной Гуте для проведения гуманитарных операций.

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