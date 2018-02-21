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Война в Сирии
Война в Сирии

В ООН рассказали о жертвах среди мирного населения в Восточной Гуте

21:5121.02.2018
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкФлаг у Штаб-квартиры ООНФлаг у Штаб-квартиры ООН
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что с 4 февраля в сирийской Восточной Гуте погибли более 340 мирных граждан, более 870 получили ранения, говорится на сайте организации.

Ситуация в пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Москва запросила проведение заседания СБ ООН для обсуждения Восточной Гуты

"С тех пор, как сирийские власти и их союзники расширили наступление в находящейся под контролем оппозиции Восточной Гуте 4 февраля, согласно сообщениям, зафиксированным УВКПЧ, погибли и пострадали более 1200 мирных жителей, 346 человек были убиты, 878 ранены", — говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте управления.

Ранее западные СМИ сообщили, что сирийские правительственные войска якобы усилили удары по оппозиционным силам в Восточной Гуте. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что поступают сообщения о гибели более 100 человек в этом пригороде Дамаска от обстрелов за последние два дня.

На сегодняшний день в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит и часть провинции Хама, вторая к северу от города Хомс, третья в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

Генсек ООН Антониу Гутерриш. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генсек ООН призвал остановить военные действия в Восточной Гуте

Ранее Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал стороны конфликта в Сирии обеспечить доступ медиков в район Восточной Гуты. Организация высказала опасения, что бои в районе могут продолжиться в последующие дни и недели.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленной остановке всех военных действий в сирийской Восточной Гуте для проведения гуманитарных операций.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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nick.k.5k
Что то вроде сирийская оппозиция ещё два дня назад о ста погибших кричала. DW даже статью написал. Пока до комиссара дошло, ещё в 3.5 раза приврали.. Это что б убедительней было?
22:34
21.02.2018
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Антирусофоб
Где доказательства, что это были "мирные" граждане? Что эти "мирные граждане" делали в местах ведения активных боевых действий? Может быть, наемники из МКК получили задание вывести террористов из под огня сирийской армии?
22:05
21.02.2018
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arctan1
Антирусофоб, видео вполне достаточно. И в последнее время - явно не постановочных. Много детей. Там очень высокая плотность населения - крайне сложно избежать жертв. Это штурм 400 тысячного города, понимаете? Эвакуационный коридор - только один, да и по нему боевики гражданским со своей стороны выходить не дают. Просто в лоб штурмовать - там тысячи лягут, нужно разбрасывать листовки с путями эвакуации, создавать на выходах полевые госпиталя, применять точные вооружения, которых у Сирийцев нет. А наши только вчера к ударам по Гуте подключились.
23:36
21.02.2018
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