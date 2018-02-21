В ООН рассказали о жертвах среди мирного населения в Восточной Гуте

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что с 4 февраля в сирийской Восточной Гуте погибли более 340 мирных граждан, более 870 получили ранения, говорится на сайте организации.

"С тех пор, как сирийские власти и их союзники расширили наступление в находящейся под контролем оппозиции Восточной Гуте 4 февраля, согласно сообщениям, зафиксированным УВКПЧ, погибли и пострадали более 1200 мирных жителей, 346 человек были убиты, 878 ранены", — говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте управления.

Ранее западные СМИ сообщили, что сирийские правительственные войска якобы усилили удары по оппозиционным силам в Восточной Гуте. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что поступают сообщения о гибели более 100 человек в этом пригороде Дамаска от обстрелов за последние два дня.

На сегодняшний день в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит и часть провинции Хама, вторая к северу от города Хомс, третья в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

Ранее Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал стороны конфликта в Сирии обеспечить доступ медиков в район Восточной Гуты. Организация высказала опасения, что бои в районе могут продолжиться в последующие дни и недели.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленной остановке всех военных действий в сирийской Восточной Гуте для проведения гуманитарных операций.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>